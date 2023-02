Padre muore 11 anni dopo il tragico incidente del figlio: entrambi erano in moto. «Ora incontrerai il tuo caro Alessandro»

di Redazione web

Una doppia tragedia in famiglia, per un destino comune. Prima il figlio, poi il padre, morti in un incidente stradale a undici anni di distanza. Alessandro Chiossi, allora 18enne a bordo di uno scooter si era scontrato contro un furgone. Mancavano due giorni al Natale del 2011, e per i genitori di quel ragazzo, il dolore incolmabile della perdita di un figlio, scrive L'Arena.

Claudio, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale: aveva appena finito la cena al ristorante

Stesso destino

Poi a perdere la vita, sempre a bordo di una due ruote, una moto, Maurizio Chiossi, 59enne originario di Ferrara e residente a Bovolone, provincia di Verona, che giovedì scorso è deceduto lungo la strada Provinciale 2. L'uomo, in sella ad una moto di grossa cilindarata, da Cerea si stava dirigendo verso Asparetto quando si è scontrato con un'auto di media grandezza. Un impatto talmente forte che Chiossi potrebbe essere morto sul colpo, o negli istanti immediatamente successivi, perché quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo senza riuscirvi.

Alla guida dell'utilitaria c'era un uomo di 50 anni, rimasto incolume dallo scontro, così come il passeggero di fianco, ma il conducente è stato poi trasferito in ospedale, al Mater Salutis di Legnago per essere sottoposto agli esami per accertare eventuali sostanze stupefacenti o di alcolici.

Incidente mortale, camion dei rifiuti travolge e uccide una donna. L'autista, sotto choc, è stato ricoverato

Il ricordo su Facebook

Dopo la morte del giovane Alessandro,nel 2011 suo padre aveva continuato ad alimentare il suo ricordo, scrivendo post sulla pagina Facebook del 18enne, rinnovando il suo affetto ogni giorno, comunicando i cambiamenti della vita familiare, come il trasferimento in un'altra casa. Lunghi anni di dolore, in cui la memoria di Alessandro era sempre presente, fino alla tragica scomparsa.

Messaggi d'amore

La comunità si è stretta nel dolore della moglie Antonella. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Chiossi: “Adesso sei con Alessandro, sarete sempre nei nostri cuori”, scrive un amico. “Il primo giorno senza te. Il primo giorno che rincontri lui – scrive invece un’amica – un abbraccio fin lassù, stringilo forte anche per noi. Buon viaggio”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA