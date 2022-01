David Sassoli, la camera ardente in Campidoglio. Domani i funerali di Stato

Questa mattina alle 10.30 è prevista l'apertura della camera ardente per David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso due giorni fa: domani ci saranno invece i funerali di Stato, in cui l'europarlamentare del Pd, ex giornalista Rai e storico conduttore del Tg1, sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed europee.

Domani i funerali di Stato

Le esequie saranno venerdì a mezzogiorno e vedranno la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del numero uno del Consiglio Ue Charles Michel. Ma a Roma ci saranno anche decine e decine di volti della politica italiana ed europea. Non si sono fermate, infatti, le commemorazioni e i messaggi di cordoglio da tutta Europa per l'ex presidente dell'Assemblea di Strasburgo.

La riunione degli ambasciatori dei Paesi membri dell'Ue (Coreper) ha osservato un minuto di silenzio per ricordarlo mentre il Consiglio Ue lo ha omaggiato con una clip che racchiude i «momenti più belli» di Sassoli presidente. E dagli Usa il dipartimento di Stato americano ha voluto sottolineare la «voce per la democrazia e i diritti umani» che ha rappresentato Sassoli mentre la vicepresidente Kamala Harris in un tweet lo ha ricordato come «un grande europeo impegnato verso gli ideali della democrazia».

Venerdì, i funerali di Stato deliberati dal Consiglio dei ministri metteranno un suggello alla commozione dell'Europa intera per la scomparsa dell'ex volto del Tg1. Le esequie si terranno presso la Basilica di S. Maria degli Angeli, a piazza della Repubblica, e la messa sarà celebrata dal cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA