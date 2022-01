David Sassoli e gli insulti dei no-vax: scattano le indagini dopo le offese sui social

Le offese social riguardo alla morte di David Sassoli da parte dei no vax stanno ancora tenendo banco e, adesso, sarà aperto un fascicolo di indagine a Roma. Dopo la morte del presidente dell'Europarlamento, scomparso nei giorni scorsi, i carabinieri del comando provinciale di Roma, hanno depositato in procura una prima informativa. Sotto la lente di ingrandimento alcuni account Twitter (e non solo) per i commenti effettuati di stampo no vax.

Dopo la scomparsa prematura, infatti, sono comparsi commenti, messaggi e post che ne mettono in relazione la morte con il vaccino contro il Covid-19. I militari hanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio e nei prossimi giorni è prevista l’apertura formale delle indagini. Nel frattempo, questa mattina, è stata aperta la camera ardente per Sassoli in Campidoglio e domani, 14 gennaio, verranno celebrati nella Capitale i funerali di Stato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 13:45

