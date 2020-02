Italia cambia la strategia di rilevazione: i tamponi saranno somministrati solo a chi mostra sintomi.

Coronavirus, evacuata la sala della Regione Lombardia: positiva dipendente. Fontana: «Mi metto in auto quarantena»​

ore 9.22 «Oggi, qua al Senato, mi sento di dire, abbassiamo le bandierine di parte, serve unità e responsabilità, questo è il mio appello a tutti». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

ore 8.40 La decisione se riaprire o meno le scuole in Lombardia sarà presa nel fine settimana. Lo ha precisato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Rtl. Fontana ha spiegato che per vedere i risultati delle ordinanze, come gli ha spiegato anche il professor Burioni, ci vuole una settimana e dunque «ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un'inversione o è troppo presto». Stesso discorso per l'apertura degli stadi.

C'è il primo caso in Abruzzo: si tratta di un turista lombardo. Per lui si attende la conferma dello Spallanzani. Intanto l'primo caso di contagio in Abruzzo. Si tratta di un lombardo in vacanza a Roseto degli Abruzzi. L'uomo è ricoverato nell'ospedale di Teramo. La famiglia è in quarantena. L'uomo che vive nella bassa Brianza era arrivato con la famiglia per trascorrere qualche giorno nella sua abitazione di villeggiatura.