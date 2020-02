Coronavirus, primo caso di ricaduta: donna dimessa dall'ospedale si ammala per la seconda volta

Coronavirus in Italia, gli aggiornamenti in diretta





In una conferenza stampa, la direttrice del dipartimento di Medicina della prefettura, Mutsuko Fujii, ha detto che il suo ufficio riferirà del caso al governo centrale a Tokyo, e attenderà indicazioni su come procedere. La città di Osaka manterrà chiusi tutti gli asili, le scuole elementari e le scuole medie superiori a partire da sabato per almeno due settimane, riferisce il canale pubblico Nhk. Il governatore della seconda città più popolosa in Giappone, Hirofumi Yoshimura, ha detto che gli esami medici verranno estesi a un maggior numero di persone «per evitare una situazione in cui i sintomi del coronavirus possano coinvolgere un numero sempre più esteso di individui». l'unico caso accertato di infezione di coronavirus nella prefettura di Osaka.In una conferenza stampa, la direttrice del dipartimento di Medicina della prefettura,, ha detto che il suo ufficio riferirà del caso al governo centrale a Tokyo, e attenderà indicazioni su come procedere. La città di Osaka manterrà chiusi tutti gli asili, le scuole elementari e le scuole medie superiori a partire da sabato per almeno due settimane, riferisce il canale pubblico Nhk. Il governatore della seconda città più popolosa in Giappone, Hirofumi Yoshimura, ha detto che gli esami medici verranno estesi a un maggior numero di persone «per evitare una situazione in cui i sintomi del coronavirus possano coinvolgere un numero sempre più esteso di individui».

Dalsi può guarire, ma ci può essere anche una: in Giappone c'è infatti stato il primo caso di, una donna intorno ai 40 anni che è risultata positiva per la seconda volta in un mese, hanno comunicato le autorità sanitaria di Osaka. Si tratta di unache aveva lavorato con alcuni visitatori provenienti da, epicentro del virus in Cina, e che era stata poi ricoverata in ospedale perché contagiata.Dopo essere stata dimessa lo scorso 6 febbraio,: è stata dunque ricoverata nuovamente in ospedale e le è stato nuovamente riscontrato il coronavirus. Secondo i medici la donna - di nazionalità straniera - tra un ricovero e l'altro era rimasta a casa e non era entrata in contatto con altre persone: la 40enne è anche