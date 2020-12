Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 17 dicembre: i dati di oggi dopo le 17

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, dopo le 17 su Leggo.it il bollettino nazionale del Ministero della Salute. Mentre c'è attesa per le nuove eventuali disposizioni del Governo per bloccare i contagi durante le feste di Natale, nel pomeriggio dovrebbe esserci la riunione decisiva del premier Conte con la sua maggioranza per valutare cosa fare.

I primi numeri di oggi arrivano dai singoli bollettini regionali: in Veneto, la regione che più preoccupa in questi giorni (ieri il record di decessi in un giorno), i nuovi positivi sono 1.554, con 92 morti. In Toscana i casi sono 636, con 63 morti, in Puglia 1.073, con 44 morti. Nella giornata di ieri i casi in più erano stati oltre 17mila su quasi 200mila tamponi, con 680 morti: numeri più bassi rispetto a quelli di un mese fa, ma sempre preoccupanti, specie sulle vittime.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 16:09

