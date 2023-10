Non fa copiare i compiti in classe, all'uscita da scuola le compagne la pestano e caricano il video sui social

di Redazione web

Non passa i compiti in classe, e quando esce da scuola le sue compagne l'attendono per pestarla e riprendere la violenza con lo smartphone. E' accaduto a Cesena, fuori dall'Istituto Versari Macrelli, dove una ragazza è stata presa a calci e pugni, strattonata e tirata per i capelli, finché non è caduta a terra. Un'aggressione in piena regola, organizzata dal gruppo di ragazze, al punto che una di loro era già pronta a filmare il tutto.

Picchiata all'uscita da scuola

Nel filmato, prima si vedono due ragazze che tentano di buttarla a terra, su un marciapiede che si trova a ridosso di una strada molto trafficata - in cui passano anche mezzi pesanti, infatti s'intravede un autobus, per cui la situazione è anche molto pericolosa - poi vista la resistenza della vittima, interviene anche una terza studentessa e la giovane aggredita, stavolta, finisce a terra.

Nessun provvedimento

Il motivo della lite sarebbe stato il rifiuto della vittima di passare i compiti fatti a casa alle bulle. Il video è arrivato fino al preside dell’Istituto Macrelli, Giuseppe Messina, che però, ha fatto sapere di non poter prendere provvedimenti contro le ragazze protagoniste della violenza, perché «i fatti sono accaduti in una zona distante dall’edificio scolastico non è di nostra pertinenza prendere provvedimenti...possiamo farci poco». Al momento non sarebbe stata sporta neanche denuncia da parte della ragazza picchiata.

