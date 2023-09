Pubblica una foto di compleanno e viene coperto di insulti per il peso, l'incredibile cambiamento dopo due anni: «Grazie a voi»

di Redazione web

I social media possono rivelarsi degli strumenti tossici, ma a seconda di come questa tossicità viene affrontata dai singoli utenti, può trasformarsi anche in una grande opportunità. Ed è questo quello che ha fatto un ragazzo di 25 anni, giornalista e streamer di Twitch, dopo che una sua foto è diventata involontariamente virale su Twitter due anni fa.

La foto su Twitter

Nel 2021, José Carrasco ha pubblicato su X (ex Twitter) una foto per celebrare il suo 23esimo compleanno. Uno scatto semplice, con il festeggiato alle spalle della torta e le candeline a forma di numero. Gli utenti, però, non si sono limitati a commentare con dei messaggi di auguri, ma hanno cominciato a fare critiche sulla sua forma fisica. In particolare, è stato poi lo stesso José a twittare uno dei commenti - in cui si legge «non vorrei essere la sedia» - specificando: «Non ho mangiato la torta da solo, né sto festeggiando il fatto che peso 23 tonnellate».

Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé.



Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico.



En fin. Empezando bien el lunes 😉💪🏻 pic.twitter.com/bjWlTlQeZ0 — Carras (@JoseCarrasco_98) September 27, 2021

Il cambiamento

Dopo questo messaggio, José ha ricevuto un'ondata di sostegno dalla sua comunità e da persone che non lo conoscevano. Il suo caso è servito anche ad altri utenti per denunciare situazioni di cyberbullismo subite a causa della loro condizione fisica, trasformando così una situazione negativa in un'opportunità per rendere visibile il bullismo sul web. Due anni dopo, il tweeter ha ripubblicato una foto simile nel giorno del suo venticinquesimo compleanno.

Se cumplen 2 años de mi tweet viral.



Eternamente agradecido al comentario de Carlo Cigarrotti, a mi respuesta, a vuestro apoyo y al destino.



La tradicional foto con esta camiseta no podía faltar.



En fin. Empezando bien el miércoles 😉💪🏻 https://t.co/ew7k2MmOhD pic.twitter.com/bCzkuzsK0N — Carras (@JoseCarrasco_98) September 27, 2023

Anche oggi si presenta con una torta e con la stessa maglietta, ma con qualche chilo in meno: «Eternamente grato al commento di Carlo Cigarrotti, alla mia risposta, al vostro sostegno e al destino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 14:41

