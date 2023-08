Lizzo risponde alle accuse di molestie sessuali: «Parole incredibili e oltraggiose. Tutte falsità»

di Redazione Web

Lizzo nelle ultime ore si è trovata in una bufera mediatica e legale. Nonostante la cantante sia da sempre paladina contro i pregiudizi del corpo delle donne, Lizzo è stata invece accusata di molestie sessuali, bodyshaming e di aver creato un ambiente lavorativo malsano. Di conseguenza, la cantante ha scelto di rispondere alle dure accuse, che tre ballerine del suo staff le hanno rivolto, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha detto la cantante nel dettaglio.

Lizzo, tre ballerini la accusano di molestie: «Ci costringeva a mangiare banane dalle vag**e delle sex worker»

Lizzo su Instagram

«Gli ultimi giorni sono stati incredibilmente deludenti - ha sottolineato Lizzo nel suo post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «A volte devo prendere decisioni difficili ma non è mai stata mia intenzione far sentire a disagio qualcuno o come se non fosse una parte importante della squadra. Non voglio essere percepita come vittima della situazione ma so anche che non sono la cattiva che le persone e i media hanno descritto negli ultimi giorni. Sono molto aperta sulla mia sessualità e sul modo di esprimerla, ma non posso accettare o permettere alle persone di usare quell'apertura per farmi apparire come qualcosa che non sono».

