Megan Fox e l'abito trasparente che crea l'illusione ottica: «Quelli non sono i miei capezzoli»

di Redazione web

Megan Fox ama indossare outfit provocanti che mettano in risalto il suo fisico perfetto e le sue curve che hanno fatto sognare in molti. Questa volta lo ha fatto con un abito molto particolare che ha messo in luce tutta la sua bellezza e, forse, qualcosa in più. L'abito scelto è quello di Jean Paul Gaultier, da oltre 430 euro. Il vestito è vintage, del 1996 ed era stato indossato in precedenza anche da Kim Kardashian e Lizzo che, tuttavia, avevano optato per un reggiseno neutro da mettere sotto all'abito molto trasparente.

Megan Fox ha deciso che fosse di troppo ed ha sfoggiato il suo corpo snello e alto, con solo due copricapezzoli a coprirle il seno. Ma alcuni hanno frainteso le foto.

Megan Fox vuole un figlio da Machine Gun Kelly: «Uccidimi o mettimi incinta»

Machine Gun Kelly, quando si puntò il fucile in bocca e tentò il suicidio: «Megan mi salvò»

Megan Fox (37 anni) ha sfoggiato un nuovo look, abbinato al suo nuovo colore di capelli, tendenti all'arancio e castano chiaro. L'abito Jean Paul Gaultier ha sorpreso i fan, ma ancora di più la caption della modella, che scrive: «Prima che iniziate ad arrabbiavi - quelli non sono i miei capezzoli, calmatevi. Sono al sicuro e completamente nascosti sotto le coperture dei capezzoli quindi non preoccupatevi, vivremo tutti un altro giorno senza uno strappo nel continuum spazio-temporale».

Il seno in mostra, con i copricapezzoli che potrebbero ingannare , ma no, «è tutto al sicuro», come ha detto Megan Fox.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA