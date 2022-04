Meghan Fox e Machine Gun Kelly, come i vampiri. La confessione: «Beviamo l'uno il sangue dell'altro»

Meghan Fox e Machine Gun Kelly sconvolgono tutti. In attesa delle nozze imminenti, la coppia ha rivelato un dettaglio piuttosto particolare e macabro della loro relazione. I due hanno rivelato che sono soliti bere l'uno il sangue dell'altra.

In un'intervista a Glamour Uk, Meghan Fox e Machine Gun Kelly hanno chiarito: «Immaginiamo che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile 'Game of Thrones' - hanno spiegato -. Ma in realtà sono solo poche gocce».

Già in passato, Megan Fox si era mostrata in pubblico con una collana a cui era appesa una fiala contenente il sangue del compagno e non erano mancate le polemiche. E la modella ha sottolineato che l'inconsueta pratica avviene per «scopi rituali».

Ma non è tutto. bere il sangue l'una dell'altro non è l'unica particolarità della coppia. Meghan Fox è convinta in qualche modo di aver contribuito alla «creazione» di Machine Gun Kelly, più piccolo di lei di 4 anni.

«È letteralmente il mio prototipo, che immaginavo già da piccola. Ho anche quattro anni più di lui. Quindi, penso di averlo creato - ha rivelato a Glamour Uk -. I miei pensieri e le mie intenzioni lo hanno fatto diventare la persona che è, chissà come sarebbe stato se non fosse stato per me».

