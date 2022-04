Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leone “interrogato" in auto cede: «Sì, è vero...»

Dopo la lotta al tumore al pancreas, Fedez torna alla sua quotidianità insieme a Chiara Ferragni. E finalmente, come sua abitudine, condivide di nuovo la sua routine mattutina. Ogni giorno, infatti, il rapper accompagna Leone a scuola e molto spesso decide di immortalare i momenti più simpatici o teneri del tragitto in macchina. E questa mattina Fedez si è trasformato in Sherlock Holmes. Ha deciso di indagare su una voce che gli è giunta dalla scuola... «Leone ha una fidanzatina».

Leggi anche > Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio ufficiale: «Si torna a casa»

Mentre era in auto per portare a scuola il piccolo Leone, Fedez ha cercato di indagare su una presunta fidanzatina del piccolo. La risposta del bambino mette in difficoltà il rapper che non sa come controbattere, facendo sorridere il web. «Volevo indagare sulla fidanzatina ma...», scrive a cornice del siparietto comico con Leone.

Fedez chiede a Leo: «Mi hanno detto che hai una fidanzatina è vero?» A questo punto il bambino visibilmente evasivo risponde: «No, perchè parlano in inglese e tu non lo sai». Divertito dalla risposta papà Ferragnez replica: «Ah perchè parlano in inglese quindi dici che ho capito male?». Il bambino risponde furbescamente sì e Fedez riprende: «Ah, quindi sono io che ho capito male». Il piccolo Ferragnez fa scacco matto al papà e pensa di essere sfuggito alle indagini del rapper curioso.

Ma per Leone non è finita qui. Fedez è davvero troppo curioso e di ritorno da scuola le indagini continuano. E il piccolo Leo cade nella trappola del papà. Forse anche corrotto da un ghiacciolo, che mangia con gusto, il piccolo Leone cade nel tranello. Fedez incalza: «Devi farle un regalino alla fidanzatina. Prepariamo un regalino?». Leone cerca di resistere agli assalti del papà con un primo «No», ma poi cede e con un sorriso ritratta «Sì».

Allora Fedez chiede a Leo: «Le portiamo dei fiori?». Leone, ormai scoperto, replica: «Sai cosa? Le facciamo quel regalo, secondo me le piacerà tanto». Fedez ha vinto: ha scoperto che Leone ha una fidanzatina e con fierezza annuncia: «L'ho sgamato».

Ma Leone non cede più a nessun'altra indagine. Fedez vorrebbe sapere il nome della new entry in casa Ferragnez, ma Leone preferisce non dirlo in evidente imbarazzo.

Il siparietto sarà finito? O magari nei prossimi giorni Leone si sbottonerà ancor di più con il papà ficcanaso?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA