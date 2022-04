Francesco Chiofalo choc, la confessione a La Pupa e il Secchione Show: «La prima volta? Con mia cugina»

Francesco Chiofalo è sempre più protagonista a La Pupa e il Secchione Show. Il bel personal trainer e influencer che ha rubato il cuore di Drusilla Gucci, però, è al centro delle polemiche per una sua rivelazione davvero incredibile. La sua prima volta è stata con sua cugina, una confessione choc che sta infiammando il web.

«L’ho fatto con mia cugina», queste le parole del romano 33enne che ha lasciato tutti senza parole. Aveva 15 anni ed era in vacanza con gli zii in Sicilia. In una clip mandata in onda da Barbara D’Urso i concorrenti confessano la loro prima volta. E quando è il turno di Chiofalo, lo studio si gela per qualche istante. Anche Soleil Sorge non riesce a contenere il suo stupore.

Chiofalo prima parla del suo primo bacio: «Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai». Poi il racconto passa alla prima volta sotto le coperte: «L’ho fatto con mia cugina».

Aspettandosi una reazione di sbigottimento, Francesco Chiofalo, si affretta ad aggiungere quasi giustificandosi: «Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…». Poi, rivolgendosi al telespettatori, conclude: «Evitate che i cugini dormano nello stesso letto perché poi si posso creare queste situazioni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 19:44

