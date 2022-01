Meghan Fox si sposa, la proposta di nozze e l'anello da favola

Meghan Fox si sposa. A un anno e mezzo dall'inizio della sua storia con Machine Gun Kelly, l'attrice ha ricevuto la proposta di nozze che tanto desiderava. Dopo la fine della sua storia con Brian Austin Green, dal quale la sex symbol di Hollywood ha avuto tre figli, Meghan Fox ha aperto il suo cuore al rapper di Houston, che ora è pronto a portarla all'altare.

La proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly a Meghan Fox

«Nel luglio 2020 ci siamo seduti sotto quest’albero e abbiamo chiesto la magia – ha scritto Meghan Fox dal proprio profilo Instagram, pubblicando il video della proposta, avvenuta nello stesso luogo dov'è nato il loro amore –. Non sapevamo del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo così frenetico, eravamo ignari del lavoro e dei sacrifici che la nostra relazione ci avrebbe richiesto, ma eravamo inebriati dall’amore e dal karma. In qualche modo dopo un anno e mezzo, dopo aver attraversato l’inferno e aver riso più di quanto avessi mai immaginato, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa e come in ogni vita che seguirà ho detto sì».

La proposta di nozze e l'anello di fidanzamento.

La data delle nozze e l'anello di fidanzamento

La coppia, che ha già annunciato la data delle nozze, attese per l'1 novembre 2022, ha mostrato anche lo splendido anello di fidanzamento ideato dal rapper insieme al designer di gioielli britannico Stephen Webster: un contrarié con due pietre a forma di goccia, uno smeraldo e un diamante, che richiamano le pietre natali rispettivamente di Meghan e Machine Gun Kelly, «incastonate su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA