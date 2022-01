Meghan Fox, l'anello di fidanzamento di Machine Gun Kelly è una corona di spine che non si può togliere

Proposta di matrimonio rosso sangue per Meghan Fox e Machine Gun Kelly. A pochi giorni dal lieto annuncio, emergono dettagli sinistri sull'anello di fidanzamento ideato dal rapper insieme al designer di gioielli britannico Stephen Webster.

L'anello di fidanzamento di Meghan Fox

Come esplicitamente richiesto dal cantante, il gioiello, un contrarié con due gemme a forma di goccia, consta di due fasce che tengono unite uno smeraldo e un diamante, le pietre che richiamano i natali di Meghan Fox e Machine Gun Kelly. A essere precisi «le bande sono in realtà spine. Quindi, se cerca di toglierlo, fa male», ha rivelato l'autore di Bloody Valentine a Vogue. Un dettaglio non da poco, che rischia di trasformare l'anello da favola in un vero incubo per l'attrice, che a questo punto sarà obbligata a presentarsi all'altare.

L'anello di fidanzamento di Meghan Fox.

«Voleva qualcosa che fosse completamente originale e significativo sia per Megan che per se stesso – ha spiegato il designer, che su suggerimento del cantante ha disposto lo smeraldo e il diamante in modo che componessero una sorta di «oscuro cuore» –. Mi ha dato un sacco di materiale in una forma quasi lirica». Quella di Machine Gun Kelly è «forse la storia più romantica con cui ho dovuto lavorare».

L'eccentrica coppia, che negli ultimi mesi si è fatta notare per le sue stranezze e per i suoi gusti decisamente alternativi, ha già annunciato la data del matrimonio. Come in un perfetto film horror, le nozze saranno celebrate l'1 novembre 2022, a cavallo tra la festa di Halloween e il giorno dei morti. Perché, come ha chiarito il cantante, «l'amore è dolore!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA