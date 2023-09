Gabriela Chieffo dimagrita 45 chili, la foto: «Ecco come ero prima di scoprire i tradimenti di Giuseppe Ferrara»

di Redazione web

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo numerosi tradimenti da parte del fidanzato, la ragazza aveva intenzione di mollare tutto, ma l'amore tra i due è stato più forte e, durante la loro ospitata a Uomini e Donne di qualche settimana fa, Giuseppe si è inginocchiato davanti a lei per farle la fatidica domanda: «Mi vuoi sposare?».

«Tutta la vita sì» è stata la risposta della giovane che, innamorata persa del suo fidanzato, non è riuscita a contenere l'emozione.

La coppia è stata ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo, per parlare della loro storia d'amore e Gabriela ha confessato di aver perso oltre 45 chili dopo aver scoperto i tradimenti del fidanzato. Andiamo a scoprire come ha reagito il web e la foto che prova il dimagrimento della fidanzata.

Gabriela Chieffo, confessione a Verissimo: «Ho avuto un crollo e così ho perso 45 chili»

Gabriela e i 45 chili persi

Gabriela Chieffo ha confessato a Silvia Toffanin di aver perso oltre 45 chili quando ha scoperto i tradimenti di Giuseppe Ferrara. La conduttrice di Verissimo era scioccata dalla notizia e stentava a crederci, come del resto, anche il pubblico da casa che ha iniziato a dubitare delle parole dell'ex partecipante a Temptation Island.

La fidanzata ha però deciso di pubblicare una foto per mostrare a tutti come era il suo fisico prima del dimagrimento.

Gabriela Chieffo ha confessato tramite le sue storie Instagram che non ha intenzione di dare ulteriori spiegazioni sul suo fisico, ma di aver voluto condividere questi scatti per dimostrare che lei non è una bugiarda.

