Chi sono gli otto italiani morti nell'incidente aereo: «A bordo l'assessore siciliano Sebastiano Tusa e 3 volontari onlus di Bergamo»

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A bordo del volo dellasei minuti dopo il decollo da Addis Abebanello schianto. Secondo fonti dell'Adnkronos tre delle vittime italiane sarebberoe dirette a Nairobi per scopi umanitari.Nella lista dei passeggeri figura anche l', archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in contatto da stamane con l'Unità di crisi del ministero degli Esteri.Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo.​ «Ho appena ricevuto la conferma ufficiale dell'Unità di crisi del ministero degli Esteri: l'assessore Sebastiano Tusa era sull'aereo precipitato in Etiopia. Sono distrutto.. Perdo un amico, un lavoratore instancabile, un assessore di grande capacità ed equilibrio, che stava andando in Kenya per lavoro. Un uomo onesto e perbene, che amava la Sicilia come pochi. Un indimenticabile protagonista delle migliori politiche culturali dell'Isola». ÈLo Ceo dell'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ha comunicato ai giornalisti un primo elenco delle nazionalità dei passeggeri che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato, confermando di nuovo la presenza di otto italiani. Ha parlato poi di sette britannici, sette francesi, 18 canadesi, 32 kenioti, 9 etiopi, otto statunitensi e otto cittadini cinesi.