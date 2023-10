«Ho fatto acquisti su Temu, la mia carta è stata clonata così». La denuncia su TikTok: i miei soldi spesi in viaggi e shopping, ora ho solo 10 euro

di Redazione web

L'eplosione del commercio online ha dato il via ad un'escalation di possibili truffe e facili raggiri da parte di hacker e piccoli cybercriminali. Spesso, infatti, è sufficiente affidarsi a siti che non sempre garantiscono elevati livelli di sicurezza degli utenti e dei dati bancari, e, anche quando ciò invece accade, potrebbe comunque non essere abbastanza. È quanto ha denunciato una ragazza sui social: «State attenti, la mia carta è stata clonata così...».





#truffatemu ♬ suono originale - Ellebi Bikini @ellebibikini Attenzione! So che molti di voi non credono ai problemi che sta arrecando TEMU ! Vi porto mia esperienza 🙏🥰🥹 Se volete fare l’ordine li non pagate con la vostra carta ,ma con una carta virtuale e assolutamente non scaricate l’applicazione!! Molti mi dicono(persone competenti del settore) che è l’applicazione scaricata (ma non ve lo confermo perché non è una prova certa!) #temu

La denuncia social

«Ho fatto l'ordine su Temu - ha continuato a raccontare la giovane donna -, lì dovevo già iniziare a insospettirmi per i prezzi bassissimi: un euro, un euro e 50 centesimi, ho comprato cosine per la casa e per l'auto, anche con spedizione gratuita, ma lì non mi sono insospettita perché ho pensato ad una possibile concorrenza con Shein e Amazon.

