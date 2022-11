Coppia da record, hanno dieci figli e guadagnano 1.500 dollari al mese: «Ecco come li manteniamo»

di Redazione Web

Amanda e Chris hanno 29 e 33 anni e la loro storia sta facendo il giro del mondo. La coppia che vive a Roanoke, in Virginia, ha infatti un record non di poco conto. Si sono sposati nel 2013 e, in questi anni, hanno avuto nove figli con il decimo in arrivo. Dieci creature da mantenere con soli 1.500 dollari al mese. E in un'intervista, Amanda Sellers, ha spiegato il loro segreto.

«Sempre incinta»

Amanda e Chris non hanno alcuna paura delle responsabilità. Felici e consapevoli delle loro scelte, non escludono di allargare ancor di più la loro numerosa famiglia. «Non c'è stato un anno in cui non sono rimasta incinta dal 2013 al 2020», racconta la donna allagenzia di stampa SWNS. Quando sono convolati a nozze, Chris aveva già due figli, Logan, 12 anni, e Ryan, 11. Nel 2014 è nato il primogenito della coppia, Liam e da lì, senza sosta, nel 2015 sono arrivate le gemelle Mya e Mia, nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli, nel 2020 Emma. «Penso che il 2021 sia l'unico anno in cui non lo sono stata». Il desiderio della ragazza, da sempre, è stato quello di «voler avere il maggior numero possibile di figli». Un desiderio che, dopo le perplessità iniziali, è stato condiviso con gioia anche dal marito Chris.

La programmazione a tavola

Per gestire una famiglia così numerosa come la loro, Amanda e Chris devono organizzare tutto. Hanno dovuto acquistare un furgone da 15 posti per potersi spostare con i loro figli. Ogni mese la coppia destina 1500 dollari all'acquisto di prodotti alimentari: 1.100 con alimenti da dispensa, 400 invece per cibi freschi, da comprare ogni settimana. «Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio - ha spiegato la donna - non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio».

«I ragazzi aiutano»



Anche i figli più grandi contribuiscono alle attività familiari. Amanda e Chris li hanno educati a casa. «Vanno tutti d'accordo e sono molto estroversi. Cerco di insegnare a tutti loro a essere indipendenti in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli. La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare», ha detto Amanda. E a Natale? «Niente colpi di testa. Il budget è fisso: 50 dollari a testa». D'altronde, per far funzionare le cose, Amanda e Chris non possono lasciare niente al caso.

Aperti a un nuovo figlio



«Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia. Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora», ha aggiunto Amanda. «All'inizio ero preoccupato di avere una grande famiglia, ma ora non la cambierei per niente al mondo», ha dichiarato Chris, che ha concluso: «Stiamo cercando di costruire un legame sano con i bambini. Non credo che potremmo mai avere troppi figli per i quali non avremmo tempo o amore».

