Casalinga pensava di chattare con il famoso chef, ma era una truffa: «Mi ha rubato più di 5000 euro»



Al giorno d'oggi, la tecnologia gioca un ruolo molto importante nella vita di tutti, basti pensare che con lo smartphone a portata di mano è possibile fare tutto ciò che si desidera. Purtroppo, però, bisogna anche prestare attenzione a ciò che si fa sui social e a non fidarsi ciecamente di chi, dietro a uno schermo, si spaccia per altre persone. Una casalinga inglese ha denunciato alla polizia di essere stata truffata da qualcuno che lei in realtà pensava fosse il famoso chef James Martin.

La vicenda

Purtroppo, la storia della casalinga inglese che pensava di avere conquistato il cuore di un personaggio famoso, salvo poi, scoprire di essere stata vittima di una truffa, non è nuova al giorno d'oggi. Come riporta il Daily Star, la donna ha denunciato alla polizia inglese ciò che le è successo, confessando di essere stata raggirata da qualcuno che fingeva di essere lo chef James Martin e che, intanto, è riuscito a spillarle più di 5000 euro. Inizialmente, la donna non gli avrebbe creduto e avrebbe, invece, opposto resistenza alle sue avance ma, poi, il truffatore ha cominciato a raccontare episodi personali e dirle che, nonostante fosse uno chef professionista, aveva problemi di denaro, quindi, la donna gli ha creduto.

Le forze dell'ordine, quindi, hanno deciso di diramare un appello social in cui chiedono a tutti di fare molta attenzione se nella casella dei messaggi appare la chat di qualche personaggio famoso. Infatti, la polizia del Nottinghamshire ha dichiarato che, negli ultimi tempi, le segnalazioni di queste truffe sono aumentate in modo vertiginoso.

Le parole dell'esperta

In merito alla vicenda, si è espressa il sergente Tara Clapperton della squadra di prevenzione frodi della polizia che, al Daily Star, ha detto: «Molte persone sentono parlare di queste truffe e pensano che non potrebbero mai cadere in certi tranelli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA