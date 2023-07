Capodoglio in decomposizione spiaggiato a Varazze: «Non toccatelo e non avvicinatevi alla zona» Il cetaceo era stato avvistato qualche ora prima dagli esperti dellʼassociazione per la salvaguardia del Mediterraneo, Menkab. Non si conoscono i motivi per i quali è morto





La carcassa di un capodoglio lungo dieci metri si è arenata sugli scogli di Lungomare Europa a Varazze, nel Ponente della Liguria. La zona è stata transennata. Il cetaceo era stato avvistato qualche ora prima dagli esperti dellʼassociazione per la salvaguardia del Mediterraneo, Menkab. Non si conoscono i motivi per i quali è morto e le autorità hanno raccomandato ai cittadini di «non avvicinarsi alla zona e non toccarlo.» La corrente lo ha trasportato nella zona tra la Baia del Corvo e la Villa Araba. Sul posto Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Polizia Locale, Asl e amministratori comunali. L’animale è in avanzato stato di decomposizione. Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA