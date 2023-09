Prende la fidanzata per i capelli e la sbatte sui tavolini del bar: 32enne rischia il linciaggio, arrestato

di Redazione web

Ha tirato la sua fidanzata per i capelli, trascinandola tra i tavoli di un bar a Palermo. Per fortuna ad assistere alla scenata violenta portata avanti da un uomo, un turista di 32 anni, c'erano anche gli altri avventori del locale, che si sono alzati e prima hanno fermato il 32enne, poi gli animi si sono scaldati, e l'aggressore ha rischiato persone il linciaggio della folla di persone che si erano radunate in difesa della donna, scrive Palermo Today.

In difesa della donna

L'uomo di origine polacca era in vacanza in Sicilia con la fidanzata, nella zona di via Maqueda, quando si è scagliato contro la sua compagna, lanciandole una sedia, poi prendenola per i capelli con l'intenzione di picchiarla.

Fidanzato in manette

La ragazza, evidentemente terrorizzata dalla violenza del fidanzato ed anche dalla folla che si era radunata, si è rifugiata all'interno di una gelateria, mentre alcuni hanno chiamato il 112 per arrestare l'uomo, ma quando sono arrivati i carabinieril il polacco stava per essere linciato. Per ricostruire i dettagli i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre la vittima è stata visitata dai sanitari del 118.

