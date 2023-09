Ambra, maestra d'asilo trovata morta in casa a 28 anni dal compagno: è un giallo

di Redazione web

E' giallo sulla morte di Ambra Deledda, giovane maestra di scuola dell'infanzia di 28 anni, trovata senza vita in casa a Trinità d’Agultu, paese della Gallura in Sardegna. La 28enne è stata rinvenuta dal suo compagno, che ha subito fatto scattare l'allarme, chiamando i soccorsi. Le prime ipotesi hanno fatto pensare ad un malore improvviso, ma gli inquirenti hanno comunque deciso di procedere con un esame approfondito, l'autopsia per conoscere i dettagli di una morte, che ha scosso la comunità dove viveva ed insegnava Ambra.

Tuffo in mare tragico, 24enne travolta e uccisa da una barca: morta dissanguata

Passione per i bambini

Una donna solare ed appassionata per l'insegnamento, le testimonianze di chi la conosceva, così come il suo grande amore per i bambini, a cui dedicava le molte ore del suo lavoro quotidiano.

Paese in lutto

Ambra Deledda era molto conosciuta in paese, ma anche a Viddalba, luogo di cui era originaria. A Santa Maria Coghinas, paese di origine della mamma, sono stati interrotti anche i festeggiamenti civili per Santa Maria delle Grazie, in segno di lutto e di rispetto per la famiglia della maestra defunta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA