Mangia del pesce non cotto bene: un'infezione la manda in fin di vita. «Amputati tutti e quattro gli arti»

Ha mangiato del pesce cotto, poi è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'infezione che ha costretto i medici all'amputazione di tutti e quattro gli arti per salvarle la vita. Laura Barajas, una mamma che vive in California, Stati Uniti, ha contratto un'infezione batterica a causa della cottura poco accurata del pesce Tilapia, acquistato in un mercato locale a San Jose.

Infezione dei reni

Dopo mesi in ospedale in cui i medici hanno tentato ogni strada per contrastare la diffusione dell'infezione, alla fine i medici hanno dovuto procedere con un intervento salvavita. Laura, 40 anni, mamma di un bimbo di 6 anni ha cucinato e mangiato lei stessa il pesce, contraendo la sepsi; dopodiché è stata forzata in coma farmacologico, ma le sue dita erano nere, così come i suoi piedi ed il labbro inferiore, sintomi della sepsi che stava portando al collasso i suoi reni.

Batterio raro

I medici ritengono che l’infezione sia stata probabilmente causata dal Vibrio vulnificus, un’infezione batterica che ogni anni colpisce 150-200 persone. Le persone immunocompromesse corrono maggiori rischi a causa dei batteri mortali.

