Bimbo ha fretta e nasce in casa: il papà guidato al telefono dall'infermiera

Aveva troppa fretta di nascere e non ha lasciato tempo a papà e mamma di raggiungere l'ospedale. Così è venuto al mondo in casa, come era di consueto una volta. Solo che in questo caso a supportare il padre del nascituro nelle manovre di gestione post parto è stata la sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha ricevuto la chiamata di aiuto nelle prime ore di oggi, lunedì 2 ottobre.

Cosa è successo

Tecnicamente viene definito "parto frettoloso". Il papà ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112 per avere indicazioni su cosa fare, dal momento che il piccolo ormai stava nascendo e non c'era tempo di raggiungere in maniera autonoma la struttura ospedaliera.

