Il bambino con la barba virale sui social: «Tale padre, tale figlio»

di Redazione web

Un bambino con una straordinaria quantità di capelli e peli che gli ricoprono tutto il corpo è diventato una celebrità sui social dopo che i suoi genitori hanno aperto un account su TikTok e Instagram in cui condividono i video della sua quotidianità, e molti utenti sostengono che il piccolo assomigli molto più a un uomo adulto che a un bebé.

Cameriera contro i clienti "tirchi": «State a casa se non avete i soldi per la mancia». Lo sfogo è virale

Il bambino con un raro tumore al cervello torna a casa dopo 6 mesi di chemio, il primo abbraccio con i fratelli è emozionante

I video su TikTok

I genitori di Joao Miguel, brasiliano, pubblicano da mesi video del bambino su TikTok, dove hanno più di più di 100.000 follower. Nelle clip non c'è nient'altro se non cose normalissime che fanno tutti i suoi coetanei, come giocare, fare il bagno o prendere il latte con il biberon.

Star del web

Gli orgogliosi genitori di Joao Miguel condividono quasi quotidianamente video del loro bambino, e le immagini raccolgono milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. «Ha una barba migliore della maggior parte degli uomini». «Il ragazzo ha cacciato i suoi genitori quando è tornato a casa dall'ospedale». Un terzo ha detto: «Adesso ha 18 anni ed è pronto per uscire di casa». Anche se non è stato reso pubblico ufficialmente il motivo per cui il bambino è così peloso, molti sui social sospettano che non si tratti altro che di un eccesso di ormoni. La pediatra Beverly Kupfert ha detto al Daily Star: «Se il tuo bambino nasce con la lanugine, scomparirà entro pochi giorni o settimane». Detto questo, se rimane un po' più a lungo, non c'è da preoccuparsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA