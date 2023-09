Cameriera contro i clienti "tirchi": «State a casa se non avete i soldi per la mancia». Lo sfogo è virale

di Redazione Web

Lo sfogo e la frustrazione di una ragazza che lavora per pochi spiccioli e si scaglia contro tutti coloro che vanno a mangiare fuori senza però lasciare il 20% di mancia, che è consuetudine negli Stati Uniti soprattutto a causa dei bassi stipendi dei camerieri. La ragazza di nome Lillie ha caricato lo sfogo su TikTok, sottolineando che i clienti dovrebbero comprendere la necessità di pagare un servizio completo e il video è andato virale, ricevendo in pochissimo tempo più di 10mila visualizzazioni.

Le reazioni e i commenti degli utenti

Nella maggior parte dei casi i commenti che Lillie ha ricevuto sono positivi, di sostegno. In molti affermano di trovarsi in situazioni simili o di avere qualche amico che lamenta lo stesso problema. «Mangiare fuori è un privilegio, non un diritto», dice la tiktoker, «Se non puoi permetterti di lasciare una mancia del 20% vuol dire che non puoi permetterti di mangiare fuori». In poche parole, i clienti dovrebbero già mettere in conto di dover pagare le mance, come se fossero parte del conto del ristorante.

«Vengo pagata 3 dollari l'ora dal ristorante in cui lavoro, quindi i miei guadagni vengono quasi esclusivamente dalle mance», continua Lillie, «Puoi lamentarti quanto ti pare e dirmi che è il mio datore di lavoro a dovermi pagare di più, ma questa è l'America e una cosa del genere non succederà mai, capito?».

Alcuni utenti si dicono d'accordo con la posizione di Lillie, ma ne criticano i modi aspri e scontrosi, altri giustificano il suo essere brusca con la rabbia che è legittimo provare in una situazione come la sua. Infine, c'è chi le suggerisce di trovare un altro lavoro, se quello presente non la soddisfa.

