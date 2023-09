Oktoberfest, Verena è la cameriera più forte e i clienti la acclamano anche su TikTok: «Sposami»

di Redazione web

In questo periodo, a Monaco di Baviera, Germania, si sta festeggiando l'OktoberFest, festa della tradizione tedesca che riunisce appassionati di birra, che provengono da tutto il mondo, dal 16 settembre al 3 ottobre. Sui social, infatti, stanno spopolando i video dei gruppi di amici che si divertono e, anche se un po' brilli, si godono le serate tra wurstel, salsicce e soprattutto fiumi di "oro giallo" che non finisce mai. Una cameriera, in particolare, è diventata l'idolo di tutti i turisti e non: il suo nome è Varena Angermeier.

Varena, virale sui social

Varena Angermeier è una cameriera tedesca che lavora in un pub ristorante di Monaco di Baviera, è molto giovane e come ogni ragazza di oggi, possiede un account TikTok. Proprio lì, ha deciso di postare un video che mostra una delle sue qualità che a lavoro apprezzano maggiormente: saper portare 13 boccali da litro tutto in una volta. Ovviamente, non è da tutti farlo e dietro ci sono tanti anni di lavoro, sacrificio e soprattutto fatica che, però, Varena ha sempre affrontato col sorriso come si evince dal video.

La cameriera "Wonder Woman" utilizza una tecnica speciale per riuscire (apparentemente) senza fatica, a sollevare i bicchieroni: divide 12 boccali in due gruppi da sei, afferra i due gruppi con ciascuna mano e li posiziona uno sopra l'altro, poi, un collega le passa l'ultimo bicchiere che completa la "torre di vetro e birra".

I commenti dei fan

Il video di Varena è diventato virale in pochissimo tempo: su TikTok ha totalizzato 57,5 milioni di visualizzazioni. I suoi fan hanno commentato molto numerosi: «Sposami, ti prego» oppure ancora «La donna della mia vita».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 16:24

