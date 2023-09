Il bambino con un raro tumore al cervello torna a casa dopo 6 mesi di chemio, il primo abbraccio con i fratelli è emozionante

di Redazione web

A soli tre anni, lo scorso marzo, gli è stato diagnosticato un cancro al cervello AT/RT, una forma di tumore molto rara e in rapida diffusione, considerato tra i più aggressivi in ambito pediatrico e con una prognosi piuttosto infausta. Per curarsi, il piccolo Beckett Fowler è costretto al ricovero in un ospedale a 11 ore di distanza da casa, ed è per questo che negli ultimi sei mesi non ha potuto trascorrere molto tempo con la sua famiglia. Il bambino pochi giorni fa è tornato a casa, e sui social è stato pubblicato il video del primo incontro con i fratelli. Una breve clip carica di emozioni che è ben presto diventata virale.

L'incontro dopo 6 mesi

Beckett, che vive con la famiglia a Shelby, nel Michigan, è in cura in un ospedale di Memphis, nel Tennessee, a quasi 1250 chilometri di distanza da casa. Il bambino non è da solo: con lui c'è il papà Brett, che ha lasciato il suo lavoro di direttore vendite per poter restare vicino al figlio. Nel frattempo, mamma Tammie si prende cura degli altri figli: «I suoi fratelli e sorelle sono i suoi migliori amici. Sono tutti ugualmente innamorati di Beckett. È molto, molto difficile per loro. A volte crollano e piangono, perché è molto difficile non stargli vicino», ha spiegato il padre. Il bambino, però, nei giorni scorsi è tornato a casa per la prima volta dopo sei mesi, e il momento dell'incontro con i fratelli è stato immortalato in un video condiviso su TikTok diventato rapidamente virale.

Nelle immagini si vedono i fratelli di Beckett corregli incontro e abbracciarlo emozionati: il bimbo è tornato a casa in una pausa dal quarto ciclo di chuemioterapia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:44

