«I medici dicevano che il mio bambino era allergico al latte ma si sbagliavano: ora lui non c'è più»

All'età di sei mesi, il suo bambino ha improvvisamente cominciato a vomitare più volte al giorno e lei - mamma per la prima volta - era preoccupata che non si trattasse di un comportamento normale per un neonato altrimenti apparentemente sano e felice. Dopo un controllo da parte del pediatra di famiglia e in ospedale, la diagnosi è stata di intolleranza alle proteine del latte. Solo quattro mesi più tardi la verità: si trattava di un tumore al cervello, ormai al secondo stadio. A gennaio di quest'anno, quando aveva quattro anni, il bimbo non c'era più.

Tumore al cervello scambiato per allergia

La dolorosa storia di Patrick è stata raccontata da mamma Chontelle Svensen di Rockhampton, città australiana nel Queensland, in occasione del mese dedicato al cancro infantile. Dopo la prima diagnosi di allergia al latte, insieme a pediatri e dietologi la 29enne aveva provato a ridurre gli episodi di vomito nel figlio, ma questi si verificano comunque almeno cinque volte al giorno. Durante un successivo controllo in ospedale, anziché approfondire la causa del fenomeno, i sanitari contattarono i servizi sociali: «Si comportavano come se non gli stessi dando da mangiare di proposito», ha spiegato mamma Chontelle a Kidspot. «Lo hanno portato in una stanza e non mi è stato permesso di entrare mentre gli davano da mangiare. È stato assolutamente orribile. Stavo facendo tutto il possibile per aiutarlo ed è così che sono stata trattata».

La diagnosi

A 10 mesi, Patrick aveva ancora lo stesso peso malsano che aveva mesi prima, e Chontelle ha espresso disperatamente la sua frustrazione nei confronti dell'ospedale locale sui social media per non aver indagato ulteriormente sul peggioramento delle condizioni di suo figlio. «Sapevamo che c'era sicuramente qualcosa che non andava in lui», dice. «Nel giro di una settimana, sono intervenuti e alla fine siamo stati mandati in un ospedale di Brisbane».

L'intervento

Patrick avrebbe trascorso il suo primo compleanno riprendendosi da un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Sebbene la procedura abbia avuto successo, eliminando la maggior parte della massa, il cuore di Chontelle è andato in frantumi ancora una volta quando le scansioni hanno rivelato che era ricresciuto più grande delle sue dimensioni originali. Patrick avrebbe dovuto sottoporsi ad anni di estenuanti chemioterapie e sperimentazioni farmacologiche poiché il precedente trattamento non era riuscito a ridurre il tumore. «Nonostante il dolore e il vomito 10 volte al giorno, era ancora un bambino così felice», dice Chontelle, trattenendo le lacrime.

Il dramma

Il 2 gennaio di quest'anno, Chontelle ha notato che Patrick, che aveva quattro anni, non era del suo solito umore giocoso e allegro. «Nonostante le medicine, di solito correva in giro, e quella mattina era molto letargico, camminava molto lentamente», ricorda. Per non correre rischi, ha chiamato immediatamente un'ambulanza e quando sono arrivati, pochi minuti dopo, il suo bambino era privo di sensi. Mentre il suo compagno, Beau, rimaneva al capezzale di suo figlio in ospedale, Chontelle corse a casa per fare le valigie poiché era necessario trasferire il bambino a Brisbane. Ma non sarebbe mai accaduto: «Ero nell'ascensore diretta alla sua stanza e in quel momento ha avuto un arresto cardiaco», ricorda la mamma del piccolo. «Aspetto che torni a casa. So che non lo farà, ma è tutto quello che posso fare».

