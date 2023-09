Chiede soldi per curare il cancro terminale, ma era tutto falso: con i soldi ricevuti (50mila dollari) va a giocare a Las Vegas

di Redazione web

Ha ammesso di avere un cancro e di essere allo stadio terminale, per questo ha chiesto aiuto sulla pagina GoFundMe, per poter avverare il suo sogno di giocatore di poker semi-professionista. Rob Mercer, 37 anni, prima di morire avrebbe voluto partecipare alle World Series of Poker. Sulla sua pagina sono arrivate decine di migliaia di dollari, di chi aveva intenzione di offrire una mano. Ma era tutta una menzogna in piena regola. Il player americano, in realtà, ha usato quei soldi per giocare sui tavoli di Las Vegas, ma era in perfetta salute.

Tutto inventato

L'uomo aveva dichiarato di avere il cancro al colon ed in poco tempo ha ricevuto circa 50 mila dollari in donazione, salvo poi ammettere al Las Vegas Review-Journal di aver inventato tutto, solo per poter partecipare all'evento di fine luglio.

Bannato dal sito

L'azienda, infatti, non tollera chi "sfrutta la generosità della nostra comunità" e spesso collabora con le indagini delle forze dell'ordine nei confronti di chi è "accusato formalmente di comportamenti illeciti". Da parte sua Mercer si è detto convinto di avere un tumore al seno, e non al colon come aveva detto, mentendo, perché si sarebbe vergognato della parte del corpo. Ora, comunque, non potrà più rivolgersi al sito in caso di necessità economiche.

