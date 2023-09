Influencer di 35 anni muore di tumore al seno, l'ultima dedica ai follower: «Afferrate la vita»

di Redazione web

E' stata positiva fino al suo ultimo giorno, tenendo fede a quello che era divenuto il suo motto: «Afferra la vita». L'influencer inglese, Nicky Newman, è morta all'età di 35 anni, dopo aver affrontato il cancro per oltre cinque anni. La donna, nonostante avesse scoperto il tumore al seno al quarto stadio, ha sempre diffuso post positivi, ispirando i suoi followers e le persone che proprio come lei, stavano lottando per la vita.

Post commovente

E la sua morte è stata annunciata su Instagram, tramite un post che la 35enne aveva scritto in precedenza, e che suo marito Alex ha condiviso. «Se stai leggendo questo significa che sono morta, però ho fatto 5 anni e mezzo, non male per un seno allo stadio 4».

Diagnosi tragica

«Non si sa mai veramente cosa sta succedendo dietro l'angolo, quindi non fatelo, non date nulla per scontato» scrive Nicky, che prima della diagnosi, nel 2018, lavorava come amministratrice per una società finanziaria, poi ha scoperto un nodulo al seno destro mentre faceva la doccia. Nel giro di una settimana, Nicky ha subito un aborto spontaneo e le è stato diagnosticato un cancro al seno, purtroppo incurabile, perché si era già diffuso.

Inno alla gioia

Nonostante la terribile notizia, Nicky ha deciso di documentare il suo trattamento, catturando l'attenzione di circa 300.000 follower con cui ha condiviso la sua vita, giorno dopo giorno. Dal momento della diagnosi Nicky ha mantenuto una vita frenetica, viaggiando verso destinazioni esotiche con i suoi amici e la sua famiglia, e ha celebrato ogni traguardo, non importa quanto piccolo. Mentre conviveva con il cancro, Nicky ha sposato l'amore della sua vita, fino all'ultimo respiro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA