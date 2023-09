Tumore al cervello, morta bimba di 2 anni: non c'è stato il tempo per l'ultimo ponte aereo salvavita

di Redazione web

È morta oggi Alba, la bambina di due anni di Peligros affetta da un tumore al cervello per la quale i suoi genitori avevano chiesto aiuto. La piccola soffriva di un tumore cerebrale medulloblastoma metastatico di gruppo 3 ad alto rischio. I genitori avevano avvisato che aveva bisogno di un aereo attrezzato per il trasporto sanitario per essere trasferita a Bangkok, dove avrebbero realizzato un trattamento con cellule staminali, come hanno detto i suoi genitori a Ideal.

Il Comune di Peligros, da cui proviene la famiglia, aveva lanciato una campagna per raccogliere aiuti per la bambina. Da parte sua, anche il Comune di Maracena si è dedicato al progetto organizzando, tra gli altri, un Festival dei Colori con spettacoli dal vivo, un concentrato di auto d'epoca o un festival di flamenco. Come ha annunciato il Comune di Peligros sulla propria pagina Facebook, sono stati dichiarati due giorni di lutto ufficiale per la morte della piccola Alba.

Lutto cittadino

Martedì e mercoledì le bandiere del municipio sventoleranno a mezz'asta e tutti gli eventi pubblici ufficiali comunali sono sospesi. Il sindaco di Peligros, Roberto García, in rappresentanza del Comune e dell'intera Corporazione, trasmette alla famiglia «le sue più sentite condoglianze e la forza di affrontare questi momenti difficili». «La piccola Alba rimarrà nella memoria di tutti», ha concluso.

