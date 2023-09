Giovane fa due lavori per mantenere la famiglia, l'attacco ai coetanei: «Voi figli di papà spendete tutto in droga e alcol»

di Redazione Web

Un video di un minuto e mezzo pubblicato su TikTok in cui un ragazzo che mette a nudo la propria rabbia nel vedere i suoi coetanei dare per scontato ciò che hanno, mentre lui deve guadagnarselo ogni giorno, per sé e soprattutto per la sua famiglia. Con il nome NanoJr, il giovane raccoglie in pochi giorni più di 5 milioni di visualizzazioni e il supporto di centinaia e centinaia di utenti.

Uno spaccato di vita certamente diverso da quello che i social ci mostrano di solito, fatto di viaggi in paesi esotici, hotel di lusso, feste e divertimento. Forse è ora di imparare la lezione da qualcuno che vive una vita diversa, barcamenandosi tra due lavori nella speranza di poter comprare alla sorellina le scarpe di cui ha bisogno, o di riuscire a mettere qualcosa a tavola tutti i giorni senza doversi spaccare la schiena.

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

Cameriera contro i clienti "tirchi": «State a casa se non avete i soldi per la mancia». Lo sfogo è virale

Elodie struccata in macchina: la felpa nasconde una dedica speciale (non per Iannone)

La domanda di NanoJr

«Non sapete quanto è dura fare questa vita» dice il giovane, e non lo fa per farsi compatire, ma per mostrare anche l'altro lato della medaglia, quello meno brillante e più vero che di solito non sopravvive al filtro dei social network. Ma c'è anche dell'incredulità nelle sue parole, l'incapacità di comprendere come sia possibile che ragazzi della sua età abbiano valori così differenti, o forse totalmente assenti.

«Vediamo ragazzi, ho una domanda molto seria», esordisce NanoJr, Se vieni da una buona famiglia, che ha i soldi insomma, ti danno la paghetta, ti comprano le cose, la tuta o altra roba, non ti manca niente... perché lasci la scuola e spendi i soldi dei tuoi genitori, che lavorano sul serio, in canne, alcolici, festini?».

«Provo a mantenere la mia famiglia perché è quello che devo fare, è il mio compito», dice il giovane, e lancia un'ultima frecciata a coloro che lo ascoltano: «Voi che avete la fortuna di poter vivere tranquilli e fare le cose per bene state solo causando problemi ai vostri genitori».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA