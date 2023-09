Bimba nasce con 26 dita tra mani e piedi: è affetta dalla polidattilia, una condizione molto rara

di Redazione web

Un evento rarissimo. Una bambina è nata con 26 dita delle mani e dei piedi. E' accaduto in una citttà del Rajasthan, in India, dove la neonata ha sette dita su ciascuna mano e sei dita su ciascun piede, motivo per cui la sua famiglia è convinta che possa essere l'incarnazione di una dea indù.

Polidattilia

La bimba è affetta da polidattilia, una condizione genetica che quando si verifica, interessa solo una mano, mentre su tutti e quattro gli arti è un evento piuttosto raro, che secondo il Boston Children's Hospital riguarda solo un bambino su 1.000. Per fortuna non c'è alcun danno o effetto collaterale che riguarda questa condizione fisica.

Considerata una dea

«È venuta a casa nostra come una dea.

Dita rimosse

I medici di solito notano la polidattilia prima della nascita, attraverso un'ecografia durante la gravidanza. Una volta nato il bambino, i medici di solito eseguono radiografie per determinare la struttura sottostante, che aiuterà con le opzioni di trattamento. Per questo motivo, le dita in più vengono solitamente rimosse quando il bambino è leggermente più grande, di età compresa tra 1 e 2 anni.

