Papà sotto sfratto non trova una casa per i cinque figli: «Aiutatemi, sono disperato»

di Redazione web

Disperato l'appello di un padre, che tra 15 giorni dovrà lasciare la casa in cui vive insieme ai suoi figli, cinque in tutto dai 4 ai 15 anni. «Aiutatemi a trovare una casa per i miei figli» è l'appello dell'uomo che da Pavia, potrebbe essere costretto a lasciare l’appartamento in cui la sua famiglia vive da tre anni, scrive Il Giorno.

Chiede 1.500 euro al marito per andar via di casa, lui dice no: la reazione della donna è fuori controllo

Senza casa

«Voglio che i miei bambini abbiano un tetto sulla testa, ma non riesco a trovarlo» ammette disperato il padre di famiglia, che a causa del Covid, in difficoltà economiche, non è riuscito a pagare le spese condominiali ed è stato sfrattato dal proprietario, che nonostante il debito minimo ha voluto mettere fuori dalla porta la numerosa famiglia.

«Il Comune ci ha messo a disposizione i fondi per la morosità incolpevole, la Caritas ci ha dato altri soldi per versare l’anticipo per un nuovo alloggio, potremmo garantire circa due anni di affitto pagato, peccato che nessuno sembra volerli» racconta l'uomo che denuncia affitti troppo alti nella città lombarda e l'impossibilità di andare in provincia, perché le spese di trasporto per il lavoro sarebbero comunque un aggravio economico.

Nessuno li vuole

La famiglia in cerca di un alloggio è composta da cinque bambini, oltre ai due genitori, ma l'agenzia a cui si sono affidati per la ricerca, al momento non ha offerto alternative per vivere, anche perché molti proprietari chiedono due buste paghe, ma in casa è solo il papà a lavorare.

«Accetterei anche una soluzione temporanea, pur di dare un tetto ai miei figli, sono disposto a sobbarcarmi due traslochi in poco tempo, come ho accettato un altro lavoretto oltre alla mia occupazione per guadagnare di più, ma non è possibile che l’unica possibilità per noi sia il Villaggio San Francesco che ospita minori stranieri non accompagnati»

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA