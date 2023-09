Escort ricatta dirigente Rai e si fa versare 100mila euro: «Paga o uccido tutti i tuoi gatti». E spunta una "carta fedeltà" per gli incontri

di Redazione web

Adina Menalache teneva in pugno il dirigente Rai che è arrivato a versarle fino a 100mila euro. La escort moldava, arrestata a Roma dopo la denuncia dell'uomo, si era avvicinata a lui nel settembre del 2022, dopo averlo conosciuto grazie al sito Bacheca incontri. Inizialmente avevano instaurato un rapporto d'affetto. Alla fine, la donna (probabilmente sostenuta da alcuni complici) era passata alle minacce. «Paga o ucciderò tutti i tuoi gatti», è uno dei messaggi che il manager ha mostrato alla polizia, al momento della denuncia.

Escort ricatta il manager Rai: si è fatta versare 100mila euro. Arrestata nella casa di lui mentre aspetta mille euro in contanti

La carta fedeltà per gli incontri

La escort e l'uomo si vedevano con cadenza settimanale. Oltre al pagamento per l'incontro, la 33enne chiedeva al cliente aiuto economico per alcune situazioni complicate che - a suo dire - stava affrontando: prima lo sfratto, poi i problemi con alcuni malavitosi che non la lasciavano stare.

Una sorta di "carta fedeltà", che andava ricaricata di 2mila euro all'inizio di ogni mese. La vicenda si è conclusa con la denuncia del manager, spaventato dalla visita di un uomo misterioso, ancora non individuato dalla polizia. La escort è stata arrestata durante un incontro a casa del manager.

