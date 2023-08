Roma, ventenne fa prostituire le amiche: «Calciatori e vip tra i clienti». Nel "catalogo" anche la sua ex

di Redazione web

Edoardo B. è indagato per sfruttamento della prostituzione nella Roma "bene". Il 20enne procurava escort ai suoi facoltosi clienti incassando la metà del guadagno. Si era improvvisato protettori e tra le sue prostitute anche l'ex fidanzata. Un ritratto che ricorda Romanzo criminale ai giorni nostri e che è finito con le indagini della Guardia di Finanza che l'hanno beccato.

Angelo Paradiso, l'ex calciatore ai domiciliari: «Stalking ed estorsione alla ex»

Abusi sessuali su ragazzine minorenni e giovani donne sui treni, 30enne tunisino verrà espulso

Il giro di prostituzione per calciatori e vip

Lo schema, che emerge dalle indagini della Guardia di finanza, era sempre lo stesso: con il nickname Asia pubblicava gli annunci sui siti di incontri, dove era indicato il suo numero di telefono con cui gestiva i rapporti con i clienti.

Fra gli atti dell’indagine anche le intercettazioni tra le ragazze che parlano dei clienti, che si rivolgevano al protettore anche grazie al passaparola. Tra loro anche giovani calciatori semi professionisti: «Senti dovemo organizza na’ serata con la squadra», chiede al giovane protettore un amico che vuol far divertire un gruppo di giocatori.

La prima intercettazione del 16 giugno 2022 è una richiesta telefonica ad una escort milanese per capire i prezzi e tastare il terreno. In molte occasioni, inoltre, metteva a disposizione un'abitazione dove far incontrare le escort e i clienti, ma per lo più gli appuntamenti avvenivano in macchina, sotto il Fungo all'Eur o in qualche albergo. Addirittura il 12 marzo 2022, per controllare che tutto filasse liscio, si era nascosto sul balcone della camera d’albergo dove avveniva l’incontro.

Le indagini sono partite tramite lo spaccio tra Dragona e Acilia, gestito da un gruppo di albanesi con cui Edoardo B. era in contatto: «Amò, sta a piove, vedi n’attimo in giardino. Leva tutto, leva tutto», si sente in una telefonata alla fidanzata riferendosi all'arrivo presunto della polizia al momento della perquisizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA