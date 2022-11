Killer di Prati, trovato un coltello nell'auto di De Pau: «Forse l'arma dei delitti». Cercò passaporto falso per scappare

Un coltello da cucina è stato trovato tra i sedili dell'auto di Giandavide De Pau. Il presunto killer di Prati, che avrebbe ucciso tre escort mercoledì 16 novembre, è accusato di triplice omicidio aggravato. L'autopsia sui corpi delle vittime chiarirà se sono state uccise con la stessa arma. Inoltre dalle indagini è stato rivelato che il 51enne aveva provato a ottenere un passaporto in cambio di denaro, probabilmente per scappare all'estero.

Le indagini

Secondo le ricostruzioni attuali, dopo essere stato in via Riboty 28 e aver ucciso le due prostitute cinesi, De Pau si sarebbe spostato in via Durazzo e avrebbe compiuto il terzo omicidio, quello di Martha Castano Torre. Poi si sarebbe rimesso al volante della sua automobile, una Toyota IQ rinvenuta lunedì 21 in un deposito giudiziario di via Prenestina, e avrebbe avuto un incidente mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare.

Poi avrebbe chiamato un taxi e si sarebbe fatto accompagnare in via Milazzo, zona Termini, dove ha raggiunto l'amica cubana con la quale mercoledì 16 novembre, il giorno prima dei delitti, aveva consumato massicce dosi di droga, riporta Il Messaggero. La Toyota è stata sequestrata dagli inquirenti. Oltre ad avere repertato tracce biologiche ritenute utili alle indagini, gli agenti nel corso dell'ispezione avrebbero rinvenuto nell'abitacolo dei preservativi non utilizzati.

Bevono troppo e la cena tra amici finisce male: un accoltellato e un arresto per tentato omicidio. Cosa è successo

De Pau aveva provato a scappare

Secondo quanto appreso durante le indagini, il 51enne voleva lasciare l'Italia e aveva cercato di ottenere un passaporto falso in cambio di denaro. Giandavide De Pau avrebbe contattato la donna cubana con cui aveva trascorso la notte prima degli omicidi per chiederle aiuto nell'ottenere il documento.

L'udienza

I magistrati hanno inviato al gip la richiesta di covalida del fermo. L'uomo è attualmente detenuto nel carcere di Regina Coeli. L'udienza si svolgerà nei prossimi giorni. Importante sapere se De Pau ha ucciso le tre escort con la stessa arma. Se verrà constatato che il klller ha portato con sè il coltello in almeno uno dei due appartamenti, gli verrà imputata anche l'accusa di omicidio premeditato. In passato era stato arrestato per droga, estorsione e tentato omicidio. De Pau ha anche precendenti di violenza sessuale.

Pau, voleva lasciare l'Italia e per questo aveva cercato di ottenere un passaporto falso in cambio di denaro. È quanto emerge dalle indagini sul triplice omicidio di Roma. In base quanto accertato dopo i fatti, il 51enne avrebbe contattato la donna cubana con cui aveva trascorso la notte prima degli omicidi per chiederle aiuto nell'ottenere il documento. In base a quanto si apprende, inoltre, gli inquirenti non hanno ancora trovato l'arma utilizzata per uccidere a coltellate le tre donne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA