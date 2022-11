Bevono troppo e la cena tra amici finisce male: un accoltellato e un arresto per tentato omicidio. Cosa è successo

Doveva essere una semplice cena tra amici, ma si è conclusa con un ricovero in codice rosso per accoltellamento e un arresto per tentato omicidio. È successo a Seveso (Monza-Brianza), mercoledì sera. L'aggressore è un 55enne pluripregiudicato, mentre l'altro protagonista della vicenda, l'uomo aggredito, è un 47enne incensurato.

Cena a Seveso, cosa è successo

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dopo aver alzato troppo il gomito i due uomini avrebbero cominciato a litigare ferocemente per futili motivi (anche se i carabinieri indagano per capire se ci sia stata premeditazione). Uno dei due avrebbe così preso un coltello da cucina con lama lunga 20 centimetri, è l'avrebbe affondato nella pancia dell'altro, fino a fargli fuoriuscire parte dell'intestino. Allertati subito i soccorsi. Il 47enne ferito è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e si trova attualmente in prognosi riservata.

Il 55enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza in attesa dell’udienza di convalida. Quest'ultimo è un pluripregiudicato brianzolo, celibe, nullafacente, già condannato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza.

