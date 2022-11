Barbecue, la grigliata di Halloween finisce in tragedia: Alessandro bruciato vivo e morto a 31 anni

La grigliata di Halloween finisce in tragedia. Alessandro Tomasella, 31 anni, è stato ucciso dalla vampata provocata dall'accensione del barbecue. Insieme a lui due amici, feriti nel tentativo di spegnere le fiamme che divampavano sulla vittima. Anche loro sono ricoverati, ma non in gravi condizioni.

Adolescente morta dopo essere caduta dal 4° piano mentre scattava un selfie: il video choc ripreso dalle telecamere di sicurezza

Cosa è successo

Il dramma si è consumato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I tre amici, Alessandro Tomasella, Salvatore Matraxia e Rosario Matraxia, si erano ritrovati lunedì per una cena insieme a casa della compagna del 31enne poi deceduto. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata avvolta da una fiammata mentre stava accendendo il fuoco per il barbecue.

Una delle ipotesi è che sia stato raggiunto al torace, alle braccia e al volto da una fiammata di ritorno probabilmente dopo aver utilizzato del liquido accelerante per ravvivare la fiamma. Ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. I due amici, come gli altri presenti alla cena, saranno ascoltati dai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Si finge milionario su TikTok e vende consigli su come fare soldi. Smascherato: «Vive in affitto, le sue compagnie sono fallite»

Morto in ospedale

Alessandro Tomasella è stato trasferito nel reparto Grandi Ustionati di Catania, ma dopo le operazioni disperate per salvarlo, i medici hanno dovuto constatare il decesso. È morto alle 3 di notte. Non ci sarà autopsia e il sostituto procuratore di turno di Caltanissetta ha già firmato il nulla osta per la riconsegna del corpo ai familiari per i funerali. Il 31enne lascia la compagna e la figlia piccola.

Ballando, ex concorrente in gravi condizioni per un'ischiemia cerebrale: ecco chi è https://t.co/ZGpPCVJg5X — Leggo (@leggoit) November 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA