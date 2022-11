Killer prostitute, trovata l'auto di De Pau: «Dopo gli omicidi ha avuto un incidente». Si cerca un'arma tipo stiletto

È stata ritrovata l'auto di Giandavide De Pau, l'uomo fermato per i tre omicidi di Prati a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo giovedì mattina sarebbe arrivato con la Toyota IQ in via Riboty e poi dopo il duplice omicidio delle donne cinesi si sarebbe spostato, sempre in auto, in via Durazzo dove ha ucciso a coltellate Martha Castano, prostituta di 65 anni.

I misteri del killer di Prati: manca l'arma del delitto e nessuna ammissione

Sul mezzo sono stati avviate verifiche sia per trovare l'arma utilizzata per i delitti, una lama tipo stiletto, sia eventuali tracce ematiche delle tre vittime. Analisi, inoltre, sono in corso sul cellulare dell'uomo che è stato trovato nell'appartamento di via Riboty e sugli indumenti che indossava al momento del fermo a casa della madre e della sorella nel quartiere Ottavia.

L'incidente dopo gli omicidi

L'auto di De Pau sarebbe stata ritrovata in un deposito: secondo quanto appreso, l'uomo sospettato dei tre delitti poco dopo i presunti omicidi ha avuto un incidente automobilistico con la propria vettura. La Toyota IQ presenta infatti evidenti danneggiamenti. Al momento sono in corso rilievi della scientifica sull'automobile nel tentativo anche di individuare l'arma utilizzata, si tratterebbe una lama tipo stiletto. L'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione della madre, nel quartiere Ottavia, ancora con gli indumenti sporchi di sangue.

Nei confronti dell'uomo i pm di Roma contestano l'omicidio plurimo aggravato ma non la premeditazione. Oggi intanto vertici a piazzale Clodio tra i magistrati titolari delle indagini e uomini della Squadra Mobile. Gli inquirenti, scrive l'ANSA, verificheranno nell'ambito delle indagini eventuali collegamenti in fatti violenti accaduti in passato nel mondo della prostituzione a Roma. In questo ambito risposte potrebbero arrivare dall'analisi del cellulare che l'uomo ha lasciato nell'appartamento di via Riboty.

