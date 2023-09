Chiede 1.500 euro al marito per andar via di casa, lui dice no: la reazione della donna è fuori controllo Gli ha chiesto 1.500 euro per lasciare la casa in cui vivevano da 12 anni, ma al rifiuto lo ha picchiato con ferocia







di Redazione web Lo ha picchiato per non averle dato 1.500 euro. Soldi che chiedeva per lasciare la casa. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, è scoppiata una lite violenta tra moglie e marito, dove la donna, 54 anni di origine domenicana, ha aggredito il marito di 72 anni, che non intendeva darle il denaro. Furia in casa Al rifiuto la donna ha scatenato una violenza furibonda contro il 72enne, prima picchiandolo, colpendolo sulla testa con una pentola presa in cucina, poi ha distrutto il televisore, danneggiato i mobili e rotto uno specchio. E ancora ha preso alcuni vestiti del marito e versandoci sopra dell'alcol li ha incendiati. Litigi costanti La situazione era in un crescendo di distruzione, quando la vittima è riuscita a chiamare il 112 che inviato una pattuglia di carabinieri, che hanno bloccato la donna, mentre ancora minacciava ed inveiva contro il marito. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 16:21

