Solo latte materno al figlio fino ai 2 anni: il bimbo rischia la morte, mamma arrestata

Amore estremo o psicosi? Una donna e madre, ha nutrito suo figlio solo con il latte materno, per oltre due anni. Ad accorgersi che le condizioni del bimbo non fossero ottimali, è stato il nonno paterno che vive a Bruxelles, in Belgio e che la coppia, residente negli Stati Uniti, è andato a trovare.

Solo latte dal seno

Siamo nel 2018, quando il bimbo aveva circa due anni, e dalla nascita la mamma gli aveva dato solamente latte proveniente dal suo seno e senza iniziare lo svezzamento del piccolo, che di solito si inizia intorno ai 5/6 mesi d'età; quando il nonno si è accorto che suo nipote non godeva di buona salute, ha chiesto spiegazioni ed i genitori gli hanno detto che il bimbo beveva latte materno e non era stato sottoposto ad alcuna vaccinazione.

Rischia la morte

Portato in ospedale, i medici hanno riscontrato che il piccolo pesava come un neonato di sei mesi e stava rischiando la vita.

Affidato al padre

"È per amore che ho fatto tutto questo", ha detto la donna durante il processo che l'ha condannata, mentre il padre del piccolo ha in affido suo figlio, perché secondo i giudici non è responsabile della sua denutrizione, poiché è stata la madre a prendere questa decisione da sola e senza consultare un medico.

