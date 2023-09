«Ragazza diabolica» abusa per mesi del fidanzato: colpito con il martello e ustionato con l'acqua bollente

di Redazione web

Ha abusato in modo violento del suo fidanzato, aggredendolo con coltelli, un martello e lo ha persino scottato con acqua bollente, privandolo dei contatti con amici e persone della sua famiglia, per questo Jordan Worth, 26 anni, è stata arrestata e condannata a sette anni di carcere, e soprannominata dai media inglesi, la "ragazza diabolica".

Video porno girato di nascosto, poi estorce 40 mila euro alla ex: ricattatore incastrato dopo 7 anni

La malvagità della ragazza che all'epoca aveva 22 anni si è spinta fino a lasciare il suo ragazzo senza cibo per giorni, lo ha pugnalato, fatto dormire a terra per mesi, infliggendogli abusi fisici e mentali, rompendogli il cellulare per non mettersi in contatto con nessuno dei suoi conoscenti, ed usando il suo account Facebook per inviare loro messaggi offensivi.

Dopo aver scontato solo metà degli anni a cui è stata condannata la ragazza è stata rilasciata, ritenendo che non fosse più un rischio per il pubblico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA