Video porno girato di nascosto, poi estorce 40 mila euro alla ex: ricattatore incastrato dopo 7 anni

Sette anni fa ha girato un video del loro rapporto sessuale, senza confidarlo alla sua partner, e per tutto questo tempo, ha preteso denaro dalla sua ex compagna, minacciandola di rendere pubblico il filmato. La vittima una donna di 58 anni residente a Sassari, ha sborsato circa 40 mila euro al suo aguzzino, finché sfiancata, ha trovato il coraggio e la forza di denunciarlo alla polizia. Gli investigatori, allora, per incastrarlo, hanno pianificato lo schema d'azione.

Trappola della polizia

Quando è stata chiamata per l'ennesima volta dal ricattatore, gli ha dato appuntamento promettendogli altro denaro: 15mila euro i soldi che aveva chiesto per tacere. In realtà sul luogo fissato per l'incontro, il parking di un supermercato, i poliziotti hanno teso la trappola, intervendo appena l'uomo ha intascati i soldi della sua vittima ed arrestandolo in flagranza di reato.

Il coraggio della vittima

«Ho deciso di denunciare per me e per tutte le donne ricattate» le parole che giustificano la scelta della vittima, due volte: prima perché ripresa in un video hot a sua insaputa e poi per anni vittima dell'estorsione.

