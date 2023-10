Dolore alla pancia, dopo l'ecografia la scoperta choc: incinta a 11 anni, condannato il vicino di casa 27enne

di Redazione web

Una bambina di soli 10 anni violentata da un vicino di casa di 27 anni e rimasta incinta, che ha portato avanti la gravidanza e adesso è a sua volta mamma di un bambino. Una storia agghiacciante, avvenuta a Busto Arsizio, che ha visto in questi giorni la conclusione con la condanna a dieci anni di carcere per lo stupratore e al pagamento di 80mila euro di provvisionale. L'uomo, in carcere dal 22 agosto scorso, ha ricevuto una pena superiore a quella richiesta inizialmente dal pubblico ministero.

Incinta a 11 anni

I terribili abusi sono avvenuti nel dicembre 2021, quando i genitori della bimba decisero di portarla da un medico per trovare una spiegazione ai dolori lancinanti all'addome che lamentava.

Il test del Dna

Secondo quanto riporta il quotidiano La Prealpina.it, la gravidanza non è stata interrotta e la bambina ha dato alla luce un figlio che - però - non ha mai visto. Il piccolo è stato affidato a un'altra famiglia, e la giovane vittima stessa è stata tolta alla custodia dei genitori. Quando il bimbo è nato, con un parto programmato nel luglio del 2022, è stato effettuato il test del Dna che ha confermato l'identità del padre, il vicino di casa 27enne.

