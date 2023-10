La cella è troppo piccola, Adalberto Chignoli ottiene lo sconto di pena: aveva ucciso la figlia di 22 anni sparandole in testa Uscirà 119 giorni prima perché all’inizio della sua carcerazione, nella casa circondariale Due Palazzi di Padova, per circa un anno è stato detenuto in una cella inferiore ai 3 metri quadri