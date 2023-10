Avvocato trovato morto in mare, Bastian Profanter era in vacanza in Brasile: i primi esame escludono l'annegamento

di Redazione web

Una morte improvvisa quella di Bastian Profanter, noto avvocato friuliano. Il 38enne altoatesino era in vacanza in Brasile. Il suo compagno di viaggio, un amico, ha notato il corpo senza vita galleggiare in acqua e ha lanciato l'allarme. Inutili i soccorsi: dai primi esami non sembra che sia morto per annegamento. Si aspettano i risultati per l'autopsia.

Chi era Bastian Profanter

L'avvocato di Bressanone, è morto nel pomeriggio di mercoledì a causa di un incidente in mare. Aveva perso la moglie un anno fa a causa di una grave malattia. Come riporta il sito Stol, Profanter, che appartiene ad una famiglia proprietaria di un noto panificio, si trovava in Brasile con un amico per una vacanza all'insegna del surf.

L'incidente in mare

L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Chapadao de Pipas (Rio Grande do Norte). Dopo aver fatto surf al mattino, i due amici sono rimasti in spiaggia al pomeriggio e Profanter è entrato in acqua per un bagno. Dopo un po', l'amico, che stava leggendo, l'ha cercato ed ha visto il suo corpo che galleggiava in acqua. Ha dato l'allarme e si è tuffato per portarlo fuori dall'acqua, ma, una volta sulla spiaggia, i tentativi di rianimazione della squadra di soccorso intervenuta non hanno avuto successo. Il giallo sul colpo di un'onda o di un sasso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 16:00

