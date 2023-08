Morto per arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà, aveva 48 anni

Lutto nel mondo Rai. È morto improvvisamente il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà. Ad annunciarlo è la stessa azienda che esprime tutto il suo cordoglio nei confronti di familiari e amici. Laganà aveva solo 48 anni.

Morto il consigliere Rai Riccardo Laganà

Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 Laganà era stato eletto componente del cda dall'assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021.

In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma. Da sempre attivo per la tutela dei valori fondanti del servizio pubblico, Laganà ha collaborato con diversi movimenti e associazioni, tra le quali Articolo 21, Move On Italia, Associazione Stampa Romana, Libertà e Giustizia, Appello Donne e Media, Assoprovider, Libera Cittadinanza, Net Left.

Nel 2011 ha creato la piattaforma web lndigneRAI con l'obiettivo di creare uno spazio aperto di ascolto e confronto sulla Rai e dibattere sulle principali questioni relative al servizio pubblico, in particolare in tema di lavoro.

Il cordoglio dei vertici Rai

«L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il aervizio pubblico».

Così la presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del grande cordoglio del consiglio di amministrazione, del direttore generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà.

«Nel suo ruolo di consigliere di amministrazione - proseguono Soldi e Sergio in una nota - Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un'azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona».

Le cause del decesso

Secondo le primissime voci che giungono, le cause del decesso prematuro sarebbero dovute a un arresto cardiaco avuto nella notte. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, si sarebbe trattato di un problema cardiaco. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

